Специалисты собрали более двух тысяч литров нефтепродуктов в акватории порта Находка

Более двух тысяч литров маслянистой жидкости собрали специалисты на месте разлива нефтепродуктов в акватории порта Находки. Об этом журналистам рассказал представитель правительства Приморья.

«Закончены работы по сбору нефтепродуктов в районе причала компании ООО "Аттис Энтерпрайс". Всего собрано 2300 литров загрязненной маслянистой жидкости», – сказал он.

Представитель правительства также добавил, что боновые ограждения в районе будут сняты.

Льяльные воды или нефтесодержащие жидкости были сброшены с иностранного торгового судна в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз». Площадь загрязнения составила 150 кв.м., специалисты установили боновые заграждения. По данным Морспасслужбы Росморречфлота, в акватории порта произошел разлив мазута, уточняет РИА Новости.