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Мишустин поручил внести правки в законы о федеральном и пенсионном бюджетах

Ирина Егорова
09:39 22.01.2020
Глава правительства обозначил сроки выполнения проектов до 11 февраля.
Мишустин поручил внести правки в законы о федеральном и пенсионном бюджетах
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания Президента Федеральному собранию. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства РФ. 

Поручение адресовано Минфину и Минтруду «с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Глава правительства назвал 11 февраля датой завершения срока подготовки проектов.

Напомним, что на пост главы Минтруда назначен Антон Котяков. Министр финансов Антон Силуанов остался в новом правительстве на прежней должности, потеряв только полномочия вице-премьера.

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