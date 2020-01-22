Мишустин поручил внести правки в законы о федеральном и пенсионном бюджетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания Президента Федеральному собранию. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства РФ.

Поручение адресовано Минфину и Минтруду «с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Глава правительства назвал 11 февраля датой завершения срока подготовки проектов.

Напомним, что на пост главы Минтруда назначен Антон Котяков. Министр финансов Антон Силуанов остался в новом правительстве на прежней должности, потеряв только полномочия вице-премьера.