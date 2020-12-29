В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололеда. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 м/с в Москве и области будет действовать ровно сутки, с 9 часов 29 декабря. Гололедица в регионе сохранится до 00.00 31 декабря.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Новый год.