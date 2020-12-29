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Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Роман Захаров
03:49 29.12.2020
Для преодоления президентского вето в палате представителей нужно было получить две трети голосов ее членов.
Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет
© Фото: Oliver Contreras, Consolidated News Photos, Globallookpress

Палата представителей конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа на 740-миллиардный оборонный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости.

Неделей ранее глава государства наложил запрет на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Для преодоления президентского вето в палате представителей нужно было получить две трети голосов ее членов. Теперь голосование по снятию вето предстоит провести в сенате.  

Дональд Трамп сдержал свое обещание и отказался подписать оборонный бюджет, назвав его «подарком» для России и Китая. Главные претензии американского лидера свелись к «зашитым» в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, которые вводят ответственность социальных сетей и СМИ за публикуемые ими материалы.

Данный оборонный бюджет, помимо прочего, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военнослужащих России и США, ограничительные меры в отношении Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также ряд иных мер, направленных против РФ.

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