Опубликованы кадры оперативных мероприятий в Среднеуральском женском монастыре

«Звезда» публикует кадры, снятые на территории Среднеуральского женского монастыря, где в настоящий момент правоохранители проводят оперативные мероприятия. На записи запечатлены несколько автомобилей различных силовых ведомств, а также слышен непрекращающийся звон колоколов.

«Три автобуса с ОМОНом, несколько машин ППС, три машины Следственного комитета. Тут находятся более ста сотрудников различных силовых структур», - комментирует корреспондент происходящее в обители.

Ранее в СМИ появилась информация, что полиция проводит обыски на территории Среднеуральского женского монастыря. Помимо этого, сообщалось о задержании бывшего схимонаха Сергия, которого доставили на допрос в связи с опубликованным на Youtube провокационным роликом с его участием.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии COVID-19. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отлучили от церкви.