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Дмитрий Соколов рассказал об обстановке около Среднеуральского женского монастыря

Роман Захаров
02:08 29.12.2020
По словам артиста, возле обители находится большое количество сотрудников полиции.
Дмитрий Соколов рассказал об обстановке около Среднеуральского женского монастыря
© Фото: onstantin Kokoshkin, Global Look Press

Известный российский юморист, основатель команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который в настоящий момент находится возле Среднеуральского женского монастыря, где правоохранители проводят обыски, рассказал «Звезде» об обстановке около обители.

«Стоят омоновцы около шлагбаума, никого не пускают в монастырь. Приехали ребята из полиции. Кругом полиция стоит», - коротко сообщил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что полиция проводит обыски на территории Среднеуральского женского монастыря. Помимо этого, сообщалось о задержании бывшего схимонаха Сергия, которого доставили на допрос в связи с опубликованным на Youtube провокационным роликом с его участием. 

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии COVID-19. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отстранили от церкви.

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