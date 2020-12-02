Онищенко объяснил, каким пациентам с легкой формой COVID-19 нужна госпитализация

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице. По его словам, если у человека есть диабет или онкология, то ему необходима госпитализация.

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, то лучше все-таки госпитализировать человека. Это же касается и онкологии», - подчеркнул Онищенко, передает «Вечерняя Москва».

Онищенко также прокомментировал инцидент в Новосибирске. Ранее СМИ писали о том, что пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медпомощи.

По его словам, медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение. Так как заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме.

«Не всех подряд, кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», - подчеркнул Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, что старшее поколение является самой уязвимой к коронавирусной инфекции группой, составляющей порядка 40 миллионов человек.

Вторая по счету уязвимая группа - люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания. Эта группа составляет порядка 20 миллионов человек.