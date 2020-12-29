Эксперт рассказала, от чего зависит рост зарплат в 2021 году

Повысить заработную плату в 2021 году работодатели по закону обязаны всем работникам. Величина индексации зависит от темпов роста цен на товары и услуги, рассказала HR-специалист Светлана Краснянская.

Госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплаты сотрудников в порядке, который установлен Трудовым кодексом и другими правовыми актами, в которых прописаны нормы трудового права. В других организациях индексация должна проводиться по правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными правовыми актами, пояснила эксперт.

В разговоре с агентством «Прайм» Красянская уточнила, что проверка договоров, подразумевающих индексацию зарплат, входит в обязанности налоговой инспекции. Несмотря на это, по факту индексация в договорах в коммерческих фирмах зачастую не прописывается и не производится, заключила она.