В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Сутками ранее сообщалось о 75 умерших. Общее количество погибших от инфекции в столице достигло 11 136 человек.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 792 457 случаев заражения COVID-19. Вылечились от заболевания 609 770 пациентов.