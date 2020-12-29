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Путин утвердил новую методику расчета МРОТ

Роман Захаров
23:27 29.12.2020
Начиная с 1 января 2021 года, МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя из медианного дохода.
Путин утвердил новую методику расчета МРОТ
© Фото: michail Klementyev, globaloookpress

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января следующего года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Начиная с 1 января 2021 года, МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Величина МРОТ составит 42% от медианной заработной платы, то есть 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по стране - 11 653 рубля.

Согласно подсчетам Министерства труда Российской Федерации, повышение МРОТ коснется 3,9 миллионов человек.

Стоит отметить, что документ устанавливает возможность пересмотра методики расчета МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет. Помимо этого, подписанный главой государства закон устанавливает МРОТ в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в 2020 году. Кроме того, документ наделяет субъекты страны правом определять размер прожиточного минимума, учитывая природно-климатические особенности местности.

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