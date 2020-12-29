В Москву из Улан-Удэ спецбортом доставили девушку, пострадавшую от своры собак

В Москву спецбортом доставили 20-летнюю жительницу поселка под Улан-Удэ, которая сильно пострадала после нападения бездомных собак. Врачи проведут девушке терапию, которая будет направлена на заживление ран на теле, предупреждение органных повреждений. Также ее и подготовят к дальнейшей реконструктивной хирургии.

Нападение стаи собак произошло утром 23 декабря. Девушку отбили от разъяренных животных ее брат и соседка. Она была доставлена в тяжелейшем состоянии в больницу, где ей сделали несколько операций. Почти сутки пациентка находилась в состоянии медикаментозного сна.

По поручению главы Минздрава в Улан-Удэ к лечению 20-летней пациентки были привлечены лучшие московские врачи НМИЦ хирургии имени Вишневского. Были проведены телемедицинские консультации с главным хирургом Минздрава России Амираном Ревишвили.

Московские специалисты отметили колоссальную работу по спасению девушки, проведенную коллегами из Бурятии. По словам врачей, состояние девушки остается тяжелым, но стабильным, передают РИА Новости.