Боевики в Идлибе обстреляли российский бронетранспортер
Трое российских военных госпитализированы с легкими ранениями.
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Бронетранспортер российской военной полиции обстрелян из ПТРК в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
Отмечается, что трое российских военных госпитализированы с легкими ранениями.
Обстрел велся с территории, подконтрольной протурецким бандформированиям. Командование российского контингента находится во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности. В настоящее время ведется поиск причастных.