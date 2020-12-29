Путин подписал закон, запрещающий продажу веселящего газа

Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать, распространять и рекламировать закись азота в качестве одурманивающего препарата. Приказ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что этот газ можно по-прежнему использовать в медицинских, промышленных и технических целях.

Иное использование, как говорится в пояснительной записке, может нанести необратимый вред кровеносной и дыхательной системе человека, а также привести к летальному исходу.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.