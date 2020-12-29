Мишустин сформировал правкомиссию для помощи пострадавшим и семьям погибших с «Онеги»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал правительственную комиссию для помощи пострадавшим, семьям погибших и пропавших без вести членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Траулер «Онега» затонул в понедельник утром. На борту находились 19 человек. Спасти удалось двух моряков. В море было обнаружено тело одного погибшего. Остальных более суток искали на воде и с воздуха. В районе крушения были найдены три спасательных круга, обследовано свыше 750 квадратных километров акватории.

«Председателем комиссии назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителем – руководитель Росморречфлота Александр Пошивай», - говорится в сообщении.

Сегодня в Мурманской области объявлен день траура по погибшим рыбакам с рыбловецкого судна «Онега». Также власти региона приняли решение о выделении родственникам погибших моряков по одному миллиону рублей.