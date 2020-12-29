Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в РФ системы специализированных учреждений (вытрезвителей). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в регионах за органами государственной власти и местного самоуправления закрепляются полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи пьяным, находящимся в общественных местах, а также создание и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи таким лицам.

Учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. В каждом регионе будет назначаться своя стоимость за новь в вытрезвителе, в среднем - 1,5 тысячи рублей.

Владимир Путин также подписал закон, который наделяет полицейских правом доставлять лиц в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители, которые будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Этот документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет инициативу о восстановлении система вытрезвителей.