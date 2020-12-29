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Минпросвещения РФ предложило ставить QR-коды в школьные аттестаты

Иван Линдеманн
21:51 29.12.2020
Эта мера, считают в ведомстве, должна защитить документы об образовании от подделок.
Минпросвещения РФ предложило ставить QR-коды в школьные аттестаты
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

В России могут начать ставить QR-коды в аттестаты школьников. С таким предложением выступило министерство просвещения. Ведомство уже подготовило проект приказала, который размещен на портале правовой информации.

«На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода. Предполагается, что он будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании"», - сказано в пояснительной записке.

В Минпросвещения рассказали, что поле для кода будет размером 2 на 2 сантиметра. Эта мера, считают в ведомстве, должна защитить документы об образовании от подделок.

Общественное обсуждение приказа продлится до 13 февраля. Если проект утвердят, то школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам уже в 2021 году.

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