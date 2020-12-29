В Роскосмосе сообщили, когда пилотируемый корабль «Орленок» отправится к Луне

В России планируется создать легкий двухместный аналог космического корабля «Орел» «Орленок», который отправится на Луну ближе к 2028 году. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, интервью с которым публикует сайт «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, все составные части нового тяжелого космического корабля «Орел» уже готовы. Он практически собран и готов для передачи в головной институт ЦНИИмаш для проведения наземных испытаний, уточнил глава Роскосмоса.

«Работаем планово, по графику. К концу декабря 2023 года корабль должен быть готов уже к запуску с “Ангарой” с космодрома Восточный», - рассказал Рогозин.

Он добавил, что «Орленок» - это следующий этап летной программы к Луне. По словам Рогозина, его можно будет использовать еще до того момента, как появится ракета сверхтяжелого класса. «Орленок» будет весить не больше 16 тонн.

Ранее стало известно, что в РКК «Энергия» прорабатывают вариант создания облегченной версии космического корабля «Орел», получившей условное название «Орленок» для пилотируемых полетов на Луну. Сообщалось, что корабль будет на 5 тонн легче базового «Орла».

О необходимости срочно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для полетов на орбитальные станции ранее заявлял Дмитрий Рогозин, однако о полетах на Луну тогда речи не было. Об этом стало известно, что будет пересмотрен проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», а первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара».