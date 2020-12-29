СК раскрыл детали предъявленных обвинений отлученному от церкви схимонаху Сергию
Арестованный бывший схимонах Сергий пытался склонить к самоубийству как минимум 10 монахинь. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», - сказано в сообщении.
Во вторник, 29 декабря, Басманный суд арестовал бывшего священнослужителя на два месяца. Вину в совершении преступлений Сергий не признал.
Ранее схимонаха отлучили от церкви из-за того, что он продолжал проводить богослужения вопреки лишению его сана. Поводом для этого послужили заявления Сергия во время проповедей, что распространение коронавируса является псевдопандемией.