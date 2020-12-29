В стране и мире Минтруд подготовил проект для сохранения доходов пенсионеров при колебании индексов увеличения пенсии Иван Линдеманн Он позволяет сохранять к выплате суммы индексации пенсий, ежемесячную денежную выплату предыдущего года, если они превышают суммы индексации соответствующих выплат текущего года. © Фото: Минтруд РФ Министерство труда и социальной защиты подготовило проект для сохранения доходов пенсионеров при колебании индексов увеличения пенсии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Изменения, вносимые в пункт 3 Правил, позволят избежать уменьшения размера общего дохода пенсионера в случае колебания индексов увеличения пенсий, ЕДВ в разные годы и тем самым сохранить доход самых незащищенных слоев населения на достигнутом уровне и соблюсти принцип соразмерности и справедливости при осуществлении государственной социальной помощи», - сказано в пояснительной записке. Право на ежемесячную денежную выплату имеют следующие категории граждан: инвалиды, ветераны и члены их семей, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, Герои Труда Советского союза и России, полные кавалеры ордена Славы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика