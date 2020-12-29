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Минтруд подготовил проект для сохранения доходов пенсионеров при колебании индексов увеличения пенсии

Иван Линдеманн
20:52 29.12.2020
Он позволяет сохранять к выплате суммы индексации пенсий, ежемесячную денежную выплату предыдущего года, если они превышают суммы индексации соответствующих выплат текущего года.
Минтруд подготовил проект для сохранения доходов пенсионеров при колебании индексов увеличения пенсии
© Фото: Минтруд РФ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект для сохранения доходов пенсионеров при колебании индексов увеличения пенсии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Изменения, вносимые в пункт 3 Правил, позволят избежать уменьшения размера общего дохода пенсионера в случае колебания индексов увеличения пенсий, ЕДВ в разные годы и тем самым сохранить доход самых незащищенных слоев населения на достигнутом уровне и соблюсти принцип соразмерности и справедливости при осуществлении государственной социальной помощи», - сказано в пояснительной записке.

Право на ежемесячную денежную выплату  имеют следующие категории граждан: инвалиды, ветераны и члены их семей, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, Герои Труда Советского союза и России, полные кавалеры ордена Славы.

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