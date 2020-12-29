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Буксир для полетов на Луну получил название «Зевс»

Тамара Астапенкова
20:54 29.12.2020
По словам Дмитрия Рогозина, Роскосмос планирует получить российский космический ядерный буксир через несколько лет.
Буксир для полетов на Луну получил название «Зевс»
© Фото: Macau Photo Agency, Unsplash.com

Российский космический ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получит название «Зевс». Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, интервью которого публикует сайт «Комсомольской правды».

«Мы ведем эту работу. В этом году мы открыли опытно-конструкторскую работу “Нуклон”. Сам аппарат будет называться “Зевс”, который мы планируем получить через несколько лет и будем готовы его использовать в наших научных и иных программах», - сообщил Рогозин.

Летом прошлого года Роскосмос объявил открытый тендер на проведение исследований, необходимых для реализации пилотируемых полетов на Луну. Речь шла о разработке аванпроекта космического ядерного буксира «Нуклон». Рогозин сообщал, что Роскосмос готовит «поправки Зевса» для американской лунной программы Artemis.

В сентябре этого года в NASA представили график космических полетов в рамках реализации лунной программы Artemis. Согласно плану, первый беспилотный полет должен состоялся в 2021 году. Планируется, что люди отправятся к Луне лишь в 2023 году.

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