«Союз» с французским военным спутником успешно стартовал с космодрома Куру

Разгонный блок «Фрегат-МТ» с французским военным спутником CSO-2 успешно отделился от российской ракеты «Союз», стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Отделение произошло через 9 минут после старта. На орбиту аппарат должен быть выведен примерно в 20:42 по московскому времени.

Спутник весит более 3,5 тонны. Он создан в интересах министерства обороны Франции. Аппарат последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью «Союза» в декабре 2018 года. CSO-1 и CSO-2 заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.