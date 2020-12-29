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«Союз» с французским военным спутником успешно стартовал с космодрома Куру

Иван Линдеманн
20:22 29.12.2020
Разгонный блок «Фрегат-МТ» с аппаратом успешно отделился от ракеты через 9 минут после старта.
«Союз» с французским военным спутником успешно стартовал с космодрома Куру
© Фото: Роскосмос

Разгонный блок «Фрегат-МТ» с французским военным спутником CSO-2 успешно отделился от российской ракеты «Союз», стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Отделение произошло через 9 минут после старта. На орбиту аппарат должен быть выведен примерно в 20:42 по московскому времени.

Спутник весит более 3,5 тонны. Он создан в интересах министерства обороны Франции. Аппарат последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью «Союза»  в декабре 2018 года. CSO-1 и CSO-2 заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.

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