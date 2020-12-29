«Все как на Земле»: космонавт рассказал, как появляются и пропадают вещи на МКС

Космонавтам разрешают брать с собой на МКС личные вещи, но при соблюдении строгих правил. Есть ограничения по весу – полтора килограмма. И при возвращении на Землю, можно что-то из этих вещей забыть на МКС или потерять. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал космонавт, герой России Александр Лазуткин, комментируя ситуацию, с фотографией с прахом актера, хранящейся на МКС.

«Правила существуют, иначе нельзя. Личные вещи мы с собой берем. Нам ставят ограничения по весу. Было 1,5 кг на человека. Ну что туда возьмешь? То, что тебе хочется, включая фото, книги, картины, личные вещи», - рассказал космонавт.

Ранее стало известно, что на МКС 12 лет хранится фотография с заламинированным прахом звезды космической саги «Стартрек» Джеймса Духана. Об этом рассказал сын актера Крис. Снимок в 2008 году доставил на борт Международной космической станции турист Ричард Гэрриот. На данный момент, фотографию так и не нашли.

«Мы порой в собственном шкафу не можем разобраться. И находим платок, который не один год искали. На станции МКС много модулей. В каждом модуле места достаточно, там нет голых стен», - пояснил Александр Лазуткин.

Космонавт добавил, что на МКС не обязательно даже прятать вещи, поскольку их может унести потоком воздуха куда угодно.

«Там вдоль корпуса проложены воздуховоды, провода, кабели. Они закрыты съемными крышками. Не обязательно прятать специально. Вечером фото прикрепил, а потоком воздух ее унесло. Где искать – богу известно или местному домовому», - рассказал Герой России.

Космонавт добавил, что на МКС с ним находились мишка, сделанный руками младшей дочки, и фигурка космонавта с фотографией старшей дочери.

«Они там побывали и вернулись. Это в принципе легко. Летает человек полгода. Приходят посылки. Приходит грузовой корабль, который привозит это. Появляются безделушки или еще что-то», - пояснил Лазуткин.

Он добавил, что сам забыл на станции юмористический рисунок, на котором расписались все члены экипажа. И пришлось просить космонавтов из следующей миссии найти рисунок и привезти. «Все как на Земле», добавил Александр Лазуткин.