В стране и мире Бывший схимонах Сергий арестован по обвинению в склонении к самоубийству Иван Линдеманн Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия. Его обвиняют в склонении к самоубийству. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сказали в суде. Священнослужителя задержали во вторник, 29 декабря, в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа. Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В центре внимания Сергий оказался после того, как во время проповедей стал называть распространение коронавируса псевдопандемией. После этого его лишили сана, однако схимонах продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика