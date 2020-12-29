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Бывший схимонах Сергий арестован по обвинению в склонении к самоубийству

Иван Линдеманн
19:52 29.12.2020
Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Бывший схимонах Сергий арестован по обвинению в склонении к самоубийству
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия. Его обвиняют в склонении к самоубийству.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сказали в суде.

Священнослужителя задержали во вторник, 29 декабря, в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа.

Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В центре внимания Сергий оказался после того, как во время проповедей стал называть распространение коронавируса псевдопандемией. После этого его лишили сана, однако схимонах продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви.

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