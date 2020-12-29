Россельхознадзор снимет ограничения на поставку томатов в РФ еще с 15 предприятий Азербайджана

С 1 января 2020 года Россельхознадзор снимет ограничения на поставки в РФ томатов еще с 15 предприятий Азербайджана, которые находятся в районах, где не была зафиксирована южноамериканская томатная моль. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре сообщили, что решение было принято после того, как Азербайджан предоставил российской стороне соответствующие гарантии.

Импорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию был запрещен 10 декабря. Причиной стало то, что республика поставляла продукцию с южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.