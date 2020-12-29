Звездный путь: как прах звезды «Стартрека» оказался на МКС

Прах звезды космической саги «Стартрек» Джеймса Духана более десяти лет тайно хранится на МКС. Сенсационное признание сделал сын актера Крис. По его словам, много лет назад он разработал настоящую секретную операцию, чтобы отправить частичку отца в космос.

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начался в 2241 году на борту вымышленного космического аппарата «Энтерпрайз». А вот самому актеру, сыгравшему знаменитую роль, удалось отправиться в космос только после своей смерти: 12 лет его прах хранится на МКС.

Известно, что на борт Международной космической станции «нелегальную посылку» в 2008 году доставил турист Ричард Гэрриот - сын астронавта, предприниматель, миллионер и один из самых яростных фанатов всего космического.

Не секрет, что космонавты могут брать с собой на МКС личные вещи с Земли. Так и поступил Гэрриот. Он взял с собой три фотографии актера, под ламинатом которых был прах. Один снимок вернулся на Землю, второй - сгорел в открытом космосе, а третий Гэрриот спрятал в модуле «Коламбус». Правда, фотографию до сих пор не могут найти.

За эти годы снимок с прахом актера обогнул Землю около 70 тысяч раз и прошел более 2 миллиардов километров по Вселенной.

«Привет, Крис, Ричард Гэрриотт здесь, на борту МКС. Я хотел, чтобы ты знал, что миссия выполнена, твой папа здесь, в космосе. Я очень горжусь тем, что я сделал это для тебя, твоей семьи и твоего отца. Это то, о чем мечтал твой отец», - говорил комический турист Ричард Гэрриот в 2008 году.

Ричард Гэрриот проходил подготовку к путешествию в космос в России, вместе с нашими космонавтами. Оставленная им фотография, как оказалось, не единственная, что находят экипажи МКС.

« Я находил во время своего полета очки, которые, по-моему, Майкл Фоул забыл за 5 лет до того, как их куда-то задуло за панель. А Гэрриот оставил заламинированный кусочек. На станции летает много символических вещей, в том числе и камень с Эвереста. Я с собой возил заламированный кусок плащаницы Сергия Радонежского», - рассказал летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко.

Идея «космических похорон» у писателей-фантастов появилась еще в 1930-х годах. А к концу 90-х начался настоящий бум на «межпланетные церемонии». В 1992 году в космос был отправлен прах создателя «Стартрека».

Астрогеолог Юджин Шумейкер изучал столкновение планет, и, по иронии судьбы, его автомобиль столкнулся с внедорожником. Ученый стал первым в истории человеком, чей прах хранится на Луне, куда его доставили в специальной капсуле.

Теперь на МКС стало на одну космическую тайну меньше: спрятанную фотографию с прахом рано или поздно найдут. Впрочем голливудскому актеру и так удалось войти в историю. Он был отважным героем не только на экране, но и в жизни: вначале Второй мировой войны участвовал в высадке в Нормандии. Джеймс Духан получил 6 пулевых ранений. Пятая пуля попала в грудь, но смерть остановил серебряный портсигар, который хранился в нагрудном кармане.