«Неровный рельеф "дна"»: эксперт спрогнозировал отношения РФ и США при Байдене

Санкции, срывы договоренностей и ухудшение отношений - таким большинству россиян может запомниться президентство Дональда Трампа. И при новом лидере США Джо Байдене улучшений пока не планируется. Международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Сергей Строкань в студии ток-шоу «Открытый эфир» поделился своими прогнозами на тему будущего российско-американских отношений и подвел итог президентству Трампа.

«Вот я хотел понять, то, что произошло с Трампом (ухудшение отношений с Россией, прим. ред.), это «дно»? Или «дно» нас ждет при Байдене? И когда я осмыслил все, что сделал Трамп, он действительно очень много разрушил. Он разрушил договорно-правовую базу разоружений, он разрушил дипломатические каналы, не провел ни одного саммита. Он очень много всего наломал. Но действительно, Байден выглядит еще чем-то более худшим. Ну и можно сказать, что я выкрутился. Я пришел к выводу, что «дном» будет Байден, но рельеф «дна» будет неровным. И там будут не только впадины, но и подъемы», - заявил журналист.

Будущий глава США Джо Байден уже выступил с заявлением, в котором обозначил главные приоритеты новой администрации, среди них одним из самых главных он отметил противостояние России и Китаю. По словам избранного президента, эффективно и быстро включиться в работу ему также мешает нынешнее руководство Пентагона.