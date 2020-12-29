С завтрашнего дня в Москве прививку от коронавируса смогут сделать студенты

В Москве расширяется перечень лиц, которые смогут пройти вакцинацию от коронавируса. С завтрашнего дня, 30 декабря, открывается запись на прививку для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России», - написал градоначальник в своем блоге.

Собянин добавил, что пройти вакцинацию от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдение домашнего режима. Мэр уточнил, что такая категория москвичей сможет сделать прививку при условии, что к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

По словам Собянина, москвичи старшего поколения и студенты, прошедшие вакцинацию, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, уточнил мэр.