Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

С завтрашнего дня в Москве прививку от коронавируса смогут сделать студенты

Тамара Астапенкова
18:06 29.12.2020
По словам Сергея Собянина, прививочные пункты будут работать все праздники, кроме 31 декабря и 1 января.
С завтрашнего дня в Москве прививку от коронавируса смогут сделать студенты
© Фото: Markus Scholz, dpa, Globallookpress

В Москве расширяется перечень лиц, которые смогут пройти вакцинацию от коронавируса. С завтрашнего дня, 30 декабря, открывается запись на прививку для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России», - написал градоначальник в своем блоге.

Собянин добавил, что пройти вакцинацию от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдение домашнего режима. Мэр уточнил, что такая категория москвичей сможет сделать прививку при условии, что к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

По словам Собянина, москвичи старшего поколения и студенты, прошедшие вакцинацию, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, уточнил мэр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.