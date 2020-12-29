В Люберцах эвакуировали почти 30 человек из-за пожара в ресторане

Порядка 30 человек эвакуированы из многоэтажки, расположенной по соседству с полыхающим рестораном на улице Кирова в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

Известно, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из ресторана вышли 12 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Спасателями из рядом стоящего жилого многоквартирного дома эвакуированы 27 человек», - приводит РИА Новости сообщение.

По информации МЧС, к 18.16 пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. Было создано два участка тушения пожара. Сейчас на месте происшествия работают 70 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Люберцах горит кровля трехэтажного ресторана. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.