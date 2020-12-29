В стране и мире Коронавирус В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса Иван Линдеманн Через две недели после получения второго компонента вакцины жителям разблокируют транспортные карты. © Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress Власти Москвы начинают снимать ограничения для жителей, которые сделали вакцину от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин. В своем блоге мэр написал, что через две недели после повторной прививки москвичам разблокируют транспортные карты. «В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте», - добавил Собянин. С понедельника, 28 декабря, в столице начали прививать граждан старше 60 лет. Со среды, 30 декабря, перечень снова будет расширен: вакцину смогут получить работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Прививочные пункты будут работать все праздники, кроме 31 декабря и 1 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика