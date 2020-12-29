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В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

Иван Линдеманн
18:36 29.12.2020
Через две недели после получения второго компонента вакцины жителям разблокируют транспортные карты.
В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress

Власти Москвы начинают снимать ограничения для жителей, которые сделали вакцину от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В своем блоге мэр написал, что через две недели после повторной прививки москвичам разблокируют транспортные карты.

«В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте», - добавил Собянин.

С понедельника, 28 декабря, в столице начали прививать граждан старше 60 лет. Со среды, 30 декабря, перечень снова будет расширен: вакцину смогут получить работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Прививочные пункты будут работать все праздники, кроме 31 декабря и 1 января.

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