Каникулы в школах Москвы продлятся до 17 января

Каникулы московских школьников будут продлены до 17 января, в этот период дистанционных занятий не будет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приняли следующие решения... Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю - до 17 января 2021 года», - сообщается на сайте градоначальника.

Кроме того, длинные каникулы будут у учащихся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, подведомственных правительству Москвы.

«Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений. Давайте будем максимально осторожны в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», - отметил Собянин.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 5 641 новый случай инфицирования коронавирусом. За минувшие 24 часа в столице 5 626 пациентам удалось выздороветь, 75 человек скончались от болезни.