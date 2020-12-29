Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Каникулы в школах Москвы продлятся до 17 января

Анна Назайкина
18:09 29.12.2020
Отмечается, что в период каникул дистанционных занятий не будет.
Каникулы в школах Москвы продлятся до 17 января
© Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress

Каникулы московских школьников будут продлены до 17 января, в этот период дистанционных занятий не будет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приняли следующие решения... Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю - до 17 января 2021 года», - сообщается на сайте градоначальника.

Кроме того, длинные каникулы будут у учащихся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, подведомственных правительству Москвы.

«Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений. Давайте будем максимально осторожны в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», - отметил Собянин.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 5 641 новый случай инфицирования коронавирусом. За минувшие 24 часа в столице 5 626 пациентам удалось выздороветь, 75 человек скончались от болезни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.