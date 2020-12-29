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МЧС показало кадры спасения студентом провалившегося под лед школьника в Ростовской области

Иван Линдеманн
18:11 29.12.2020
По словам медиков, жизни подростка ничего не угрожает: он замерз и напуган.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Азовском районе Ростовской области 18-летний студент спас школьника, который провалился под лед. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Все произошло во время прогулки подростков. Школьники решили походить по едва покрывшемуся льдом пруду Азовского комбината детского питания в поселке Кулешовка. Недалеко от берега 12-летний Глеб упал в воду. Двое его друзей сразу же побежали за помощью.

Подростка, который провалился под лед, из окна увидел студент ЮФУ Артем Агиенко. Молодой человек выбежал из здания университета, подбежал к пруду, подошел к школьнику на максимально близкое расстояние и спустя несколько минут достал его из воды.

После на место прибыли спасатели и врачи. Фельдшер оказала мальчику первую помощь. Затем его доставили в больницу. По словам медиков, жизни школьника ничего не угрожает: он замерз и напуган.

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