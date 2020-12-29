Полтора миллиарда выброшенных масок смыло в мировой океан

В мировой океан в 2020 году сброшено более 1,5 миллиарда из 52 миллиардов произведенных в этом году медицинских масок. Группа по защите океана Oceans Asia назвала эти цифры, оценив объемы изготовленных масок, уровень потерь и средний вес средств защиты и сравнив эти данные с процентным соотношением регулярно смываемого в океан мусора.

Как следует из доклада, опубликованного на сайте организации, пандемия коронавируса приводит к серьезным последствиям, в том числе для экологии: морская среда оказалась дополнительно загрязнена пластиком от 4 680 до 6 240 метрических тонн.

Экоактивисты напоминают, что маски изготавливаются из полипропилена - тонких волокон пластика, которые разлагаются 450 лет. Распадаясь на микроскопические частицы, пластик становится причиной ежегодного убийства около 100 000 морских млекопитающих и черепах, более миллиона морских птиц и еще большего количества рыб.

Кроме того, загрязнение океана пластиком приносит убытки мировой экономике примерно в 13 миллиардов долларов в год, негативно сказываясь на рыбном хозяйстве и туристической отрасли.

Чтобы не вредить окружающей среде, зоозащитники призывают людей отдавать предпочтение многоразовым маскам, а правительство - популяризировать использование таких средств защиты среди населения.