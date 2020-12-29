В подмосковных Люберцах горит крыша трехэтажного ресторана

В подмосковных Люберцах горит кровля трехэтажного здания ресторана. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщается, что пожару присвоен второй номер сложности. Возгорание произошло на улице Кирова. Информации о находящихся в здании людях нет.

На месте происшествия работают 69 человек и 22 единицы техники. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.