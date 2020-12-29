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В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Анна Назайкина
16:59 29.12.2020
Ранее стало известно, что 86-летняя артистка была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.
В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, ранее госпитализированной с COVID-19, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Ранее стало известно о том, что 86-летняя актриса госпитализирована в 122-ую клиническую больницу имени Соколова в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова добавили, что сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Народная артистка СССР известна по своим ролям в культовых фильмах советского кинематографа: «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и других картинах.

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