В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, ранее госпитализированной с COVID-19, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Ранее стало известно о том, что 86-летняя актриса госпитализирована в 122-ую клиническую больницу имени Соколова в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова добавили, что сейчас Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Народная артистка СССР известна по своим ролям в культовых фильмах советского кинематографа: «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и других картинах.