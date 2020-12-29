Астрономы предупредили о приближении к Земле «потенциально опасного» астероида

К Земле приближается потенциально опасный астероид. Речь идет о 2020 YA1, чья ширина составляет около 16 метров.

Команда астрологов из Центра изучения околоземных объектов американского аэрокосмического агентства NASA отследила, что астероид приближается к Солнечной системе со скоростью 3,7 километра в секунду, по космическим меркам достаточно скромной. В среднем астероиды двигаются со скоростью от 11 до 72 километров в секунду.

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 153 7612 км, что, к примеру, больше расстояния между нашей планетой и Луной в 4,1 раза, пишет газета Express.

Астероид 2020 YA1 относится к семейству Атона, которые обладают большим риском столкновения с Землей. Однако сам 2020 YA1 не представляет угрозы из-за маленького размера. Даже если бы астероид находился на пути столкновения с нашей планетой, он просто сгорел бы в атмосфере.