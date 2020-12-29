Эксперты ВОЗ назвали «цель» коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн считает, что основная «цель» коронавируса SARS-CoV-2 - стать эндемиком (от греческого слова «местный»). Об этом пишет издание The Guardian.

По словам эксперта, COVID-19, как и другие четыре коронавируса человека, станет эндемичным, то есть ему суждено стать постоянным. И он продолжит мутировать по мере размножения в человеческих клетках.

Хейманн считает, что у человечества на сегодняшний день есть все инструменты, чтобы спасать людские жизни. По его мнению, коллективный иммунитет, здоровое население и меры борьбы позволят людям жить с этим вирусом.

С экспертом согласен и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он считает, что вирус, даже несмотря на все меры борьбы, не будет полностью искоренен. А следующая пандемия может стать еще более тяжелой, добавил Райан.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую разновидность COVID-19. По словам главного санитарного врача страны, новый штамм на 70% более заразный, чем обычный. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, новый штамм коронавируса был обнаружен уже в восьми европейских странах.