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Бывшего схимонаха Сергия привезли к зданию Басманного суда

Иван Линдеманн
16:03 29.12.2020
Священнослужителя обвиняют в самоуправстве, склонении к убийству и нарушении права на свободу вероисповедания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Основателя Среднеуральского женского монастыря бывшего схимонаха Сергия привезли к зданию Басманного суда Москвы. Видео публикует телеканал «Звезда».

Священнослужителя обвиняют в самоуправстве, склонении к убийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Дело в том, что он утверждал в своих проповедях, что коронавирус является «псевдопандемией». В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.

Духовника задержали во вторник, 29 декабря. А на территории захваченного отцом Сергием Среднеуральского женского монастыря полиция провела обыски.

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