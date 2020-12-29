Основателя Среднеуральского женского монастыря бывшего схимонаха Сергия привезли к зданию Басманного суда Москвы. Видео публикует телеканал «Звезда».

Священнослужителя обвиняют в самоуправстве, склонении к убийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Дело в том, что он утверждал в своих проповедях, что коронавирус является «псевдопандемией». В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви.

Духовника задержали во вторник, 29 декабря. А на территории захваченного отцом Сергием Среднеуральского женского монастыря полиция провела обыски.