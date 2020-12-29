В Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый январь во многих регионах РФ

В январе 2021 года ожидается аномально теплый январь в Курской, Брянской, Орловской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Карелии, Крыму, на западе Краснодарского края, севере Красноярского края и северо-западе Якутии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в январе 2021 года прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части температура ожидается выше нормы. Также выше нормы температура прогнозируется на севере Красноярского края и северо-западе Якутии», - рассказал ученый.

Вильфанд добавил, что при этом в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях, а также в Забайкалье, Бурятии и Алтайском крае январь ожидается аномально холодным.

«На остальной территории России температура будет около нормы», - рассказал ТАСС метеоролог.

По его словам, избыток осадков в январе ожидается только в Забайкалье и на Таймыре. Мало снега будет в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, на юге Урала, на северной половине Якутии и Чукотке.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в день празднования Нового года температура воздуха на территории европейской части России будет аномально теплой и превысит норму на семь-восемь градусов.