Мишустин призвал россиян как можно скорее вакцинироваться от коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса как можно скорее. По мнению главы правительства, эта мера поможет россиянам защитить себя и близких от заражения COVID-19, а также приостановит распространение вируса.

«Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса», - заявил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр в ходе заседания правительственного Координационного совета по борьбе с COVID попросил жителей страны помочь врачам в новогодние праздники бороться с инфекцией. Для этого нужно соблюдать меры безопасности - выдерживать дистанцию и использовать средства защиты.

В России за сутки у 27 002 человек выявили COVID-19, причем у 14,5% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. По количеству заболевших за последние 24 часа лидирует Москва, где зафиксирован 5 641 новый случай заражения. На втором месте - Санкт-Петербург с 3 757 случаями.

Как подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, количество заболевших коронавирусом в России в последние дни уменьшилось на 4%. Позитивная динамика отмечается в ряде регионов, включая Тамбов, Псков, Калмыкию, Киров и Ненецкий округ.