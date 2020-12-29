Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мишустин призвал россиян как можно скорее вакцинироваться от коронавируса

Светлана Иванова
15:56 29.12.2020
Эта мера поможет россиянам защитить себя и близких от заражения COVID-19, а также приостановит распространение вируса, считает глава правительства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rerych Zdenek, CTK, Globallookpress

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса как можно скорее. По мнению главы правительства, эта мера поможет россиянам защитить себя и близких от заражения COVID-19, а также приостановит распространение вируса.

«Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса», - заявил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр в ходе заседания правительственного Координационного совета по борьбе с COVID попросил жителей страны помочь врачам в новогодние праздники бороться с инфекцией. Для этого нужно соблюдать меры безопасности - выдерживать дистанцию и использовать средства защиты.

В России за сутки у 27 002 человек выявили COVID-19, причем у 14,5% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. По количеству заболевших за последние 24 часа лидирует Москва, где зафиксирован 5 641 новый случай заражения. На втором месте - Санкт-Петербург с 3 757 случаями.

Как подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, количество заболевших коронавирусом в России в последние дни уменьшилось на 4%. Позитивная динамика отмечается в ряде регионов, включая Тамбов, Псков, Калмыкию, Киров и Ненецкий округ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.