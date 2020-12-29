Роспотребнадзор предложил странам ЕАЭС организовать совместные исследования COVID-19

Роспотребнадзор готов продолжать оказывать содействие в борьбе с коронавирусом странам-партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Такое намерение было озвучено на заседании совета главных государственных врачей стран союза.

Заседание в формате видеоконференции под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось 28 декабря.

«В ходе мероприятия Роспотребнадзор выразил готовность продолжить работу по оказанию содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что партнерам предложено организовать совместные исследования по изучению COVID-19 в рамках действующих двусторонних соглашений.

На заседании также подчеркивалось, что в условиях пандемии совет руководителей показал себя в качестве конструктивной площадки для выработки совместных решений и действий в борьбе с общей угрозой.