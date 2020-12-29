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Сапоги-чулки и футуризм: Васильев рассказал, чем Пьер Карден покорил мир

Тамара Астапенкова
15:33 29.12.2020
Сегодня стало известно о смерти знаменитого кутюрье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastien Fremont, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пьер Карден был великий создатель моды и потрясающий творец, друг легендарной балерины Майи Плисецкой. О французском модельере итальянского происхождения, о смерти которого стало известно сегодня, рассказал «Звезде» историк моды Александр Васильев.

«Это был великий создатель моды, потрясающий творец. Друг Майи Плисецкой, которой он создал очень много костюмов», - рассказал искусствовед.

Он добавил, что Карден подарил женщинам очень много, начиная с космического стиля в одежде и заканчивая сапогами-чулками.

«Женщинам он подарил очень много: космический стиль в одежде, платья мини, футуризм. Великолепные черные колготки, без которых сегодня не могут женщины. Сапоги-чулки, вещи из кожзаменителя, вещи из кожи, шлемы на голову. Вещи 60-х годов, безусловно, вывели его вперед по сравнению со многими его конкурентами», - рассказал Васильев.

Александр Васильев объяснил, почему кутюрье исключили из французского Синдиката высокой моды.

«Особенность его заключалась в том, что он стал первым, кто начал продавать имя, бренд. На все изделия ширпотреба, начиная от туалетной воды и заканчивая туалетной бумагой. Это бесило Синдикат высокой моды во Франции. И он был исключен. Очень-очень давно. Но при жизни стал миллионером. Держал очень известный театр, в котором выступали знаменитости, включая Марлен Дитрих и Марка Захарова со спектаклем «"Юнона" и "Авось"». И конечно же его знаменитый ресторан Maxim’s», - рассказал историк моды.

Ранее агентство France Press со ссылкой на семью Пьера Кардена сообщило о его смерти. Кутюрье было 98 лет. Причины его смерти пока не сообщаются.

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