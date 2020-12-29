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Путин призвал проработать вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров

Светлана Иванова
15:03 29.12.2020
Российский президент провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров требует дополнительного рассмотрения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.

В частности, в ходе разговора с главой государства Шмаков раскритиковал принятое в 2016 году решение о приостановке индексации пенсий этой категории россиян.

«Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее. Тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают», - заявил глава ФНПР.

Собеседник президента РФ подчеркнул, что в результате введения этой меры многие пенсионеры прекратили работать. Из-за чего бюджет потерял порядка 500 миллиардов в виде взносов в Пенсионный фонд, которые отчисляли работающие пенсионеры. Шмаков указал на конституционное право россиян на регулярную индексацию пенсий и предложил главе государства дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос.

«Сейчас у нас в Конституции написано о том, что (предусмотрена) регулярная индексация пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, - там просто: индексация пенсий», - отметил глава ФНПР.

Владимир Путин обратил внимание Шмакова на то, что индексация пенсий работающих пенсионеров происходит, однако ее выплаты не производятся, пока эта категория россиян трудоустроена. При этом глава государства согласился с доводами Шмакова о необходимости вернуться к этому вопросу.

«Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», - заявил глава государства.

Путин при этом согласился, что в вопросе недостаточной индексации есть элементы несправедливости.

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