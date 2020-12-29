Хозяин дальневосточной тайги: туристы смогли запечатлеть леопарда на фото в приморском нацпарке

Посетившие национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае туристы смогут увидеть и сфотографировать дальневосточных леопардов. На территории парка оборудовали сеть новых фотоукрытий. Они рассчитаны для комфортного пребывания в течение недели для всех желающих.

Первые туристы уже воспользовались уникальной возможностью. На снятых ими кадрах леопард вальяжно греется на солнце, а после обходит свою территорию.

«Земля леопарда» - уникальный национальный парк, созданный в Приморском крае 5 апреля 2012 года. Главная цель его создателей - сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда. Более половины всех этих диких кошек, живущих на территории России, обитают в нацпарке.