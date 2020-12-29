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Умер модельер Пьер Карден

Иван Линдеманн
14:59 29.12.2020
Мужчине было 98 лет. Причины его смерти пока не называются.
Умер модельер Пьер Карден
© Фото: Serge Arnal, Keystone Press Agency, Globallookpress

Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом со ссылкой на его семью сообщило агентство France Press.

Мужчине было 98 лет. Причины его смерти пока не называются.

Карден родился под Венецией в 1922 году. Когда ему было 23 года, он переехал в Париж, где устроился работать в дом Dior манекенщиком. Спустя всего пять лет он открыл свой дом «Пьер Карден».

Кроме того, модельер является владельцем многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца, которую он скупал на протяжении многих лет.

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