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Чубайс рассказал, о чем попросил президента перед уходом из «Роснано»

Тамара Астапенкова
15:03 29.12.2020
По словам Анатолия Чубайса, президент сам предложил ему стать спецпредставителем.
Чубайс рассказал, о чем попросил президента перед уходом из «Роснано»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, о чем разговаривал с Владимиром Путиным перед уходом из «Роснано».

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что “он не встретился с Чубайсом” и что “президент не назвал его имени”. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» - рассказал Чубайс в эфире телеканала RTVI, имея в виду разговор по видеосвязи президента  с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым.

По его словам, российский президент сам предложил ему стать спецпредставителем. Чубайс согласился, но попросил главу государства, что формально не будет госслужащим.

В первых числах декабря стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее российское правительство утвердило директиву для избрания бывшего зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано».

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