Чубайс рассказал, о чем попросил президента перед уходом из «Роснано»

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, о чем разговаривал с Владимиром Путиным перед уходом из «Роснано».

«У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что “он не встретился с Чубайсом” и что “президент не назвал его имени”. А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком?» - рассказал Чубайс в эфире телеканала RTVI, имея в виду разговор по видеосвязи президента с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым.

По его словам, российский президент сам предложил ему стать спецпредставителем. Чубайс согласился, но попросил главу государства, что формально не будет госслужащим.

В первых числах декабря стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее российское правительство утвердило директиву для избрания бывшего зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано».