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Лавров заявил, что РФ пока не получила гарантий соблюдения Договора по открытому небу его участниками

Иван Линдеманн
14:45 29.12.2020
Россия, подчеркнул глава МИД, готова к продолжению сотрудничества лишь в том случае, если страны - участницы ДОН в ближайшее время дадут «прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования».
Лавров заявил, что РФ пока не получила гарантий соблюдения Договора по открытому небу его участниками
© Фото: Минобороны России

Судьба Договора по открытому небу находится под большим вопросом, поскольку Россия пока не получила гарантий соблюдения соглашения его участниками. Об этом заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ назвал невразумительной первую реакцию стран-участниц предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств.

«Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся», - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Также, по словам министра, у РФ есть данные, что США добиваются от своих союзников препятствования выполнению соглашения.

«Мы предупредили партнеров по ДОН, что полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя долго ждать», - отметил глава МИД РФ.

Россия, подчеркнул Лавров, готова к продолжению сотрудничества лишь в том случае, если страны - участницы ДОН в ближайшее время дадут «прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования».

Напомним, что в конце ноября текущего года США завершили процедуру выхода из соглашения. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее делает Договор по открытому небу нежизнеспособным.

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