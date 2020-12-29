В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что эпицентр располагался в 46 километрах к юго-востоку от столицы страны - Загреба. По последним данным, в городе проживает почти 800 тысяч человек.

По информации EMSC, землетрясение было зафиксировано в 14.20 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.