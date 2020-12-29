«Просто шок»: коллега декана РАНХиГС прокомментировал сообщения о задержании преподавателя

Депутат Госдумы и заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС рассказал «Звезде», что на данный момент ничего не знает о задержании декана факультета государственного управления экономикой академии Светланы Лариной. Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали женщину с поличным при получении денежных средств от подчиненных. Позже Лефортовский суд Москвы отправили Ларину под домашний арест.

«Я с ней только позавчера разговаривал. Мы все сейчас работаем удаленно, я только что провел ученый совет, где коллеги присутствовали. И я не заметил, была ли она на совете или нет. Я буквально в шоке», - отметил Калашников.

По его словам, он не был близко знаком с задержанной, но Ларина всегда производила «приличное впечатление в отличие от многих».

Ранее сообщалось, что в рамках расследования следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из фигурантов, Светлана Ларина, была задержана при получении денег от подчиненных. Подчеркивается, что РАНХиГС оказывает всяческое содействие расследованию. Продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.