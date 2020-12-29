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Привитые от COVID-19 россияне получат паспорт вакцинированного

Ян Брацкий
13:35 29.12.2020
За последние три недели в российские регионы было доставлено более 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Привитые от COVID-19 россияне получат паспорт вакцинированного
© Фото: Biontech, Keystone Press Agency, Globallookpress

Привитые от новой коронавирусной инфекции россияне с января смогут получать паспорт вакцинированного. Услуга будет доступна в автоматическом режиме на портале государственных услуг. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, глава ведомства отметил, что за последние три недели в различные российские регионы было доставлено более полумиллиона доз вакцины от COVID-19. В том числе благодаря этому увеличилось и число прививочных пунктов.

«Количество пунктов вакцинации увеличивается каждую неделю, вот за последнюю неделю их число увеличилось плюс еще на 45 пунктов вакцинации», - цитирует ТАСС слова министра.

На сегодняшний день вакцинация российским препаратом «Спутник V» остается самым действенным способом профилактики опасной инфекции. Лекарство - совместная разработка ученых центра имени Гамалеи и экспертов Минобороны. В ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в России остается напряденной. По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 002 человек, причем у 14,5% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Вылечиться от коронавируса удалось 24 874 россиянам, скончались - 562.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 5 641 новый случай заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 757 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 547 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (4).

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