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Сын Бари Алибасова объяснил, почему полиция взломала двери в квартиру продюсера

Светлана Иванова
13:46 29.12.2020
Полиция и медики не могли попасть в квартиру к продюсеру, поэтому пришлось вскрывать двери.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, полиция вскрыла двери в квартиру шоумена. Как объяснил Алибасов-младший, это произошло потому, что его отец вызвал скорую и не открывал врачам.

«Мне сейчас об этом сообщил не папа, а участковый. Я получил звонок от участкового, что папа вызвал скорую, сам лично, и к нему в квартиру не могут попасть полиция и врачи», - пояснил Алибасов-младший в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам Алибасова-младшего, это может быть связано с падением продюсера с лестницы в подъезде, которое произошло утром во вторник, 29 декабря. Других подробностей происшествия сын знаменитости сообщить не смог, поскольку сам находится в Калининграде.

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