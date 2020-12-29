Сын Бари Алибасова объяснил, почему полиция взломала двери в квартиру продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, полиция вскрыла двери в квартиру шоумена. Как объяснил Алибасов-младший, это произошло потому, что его отец вызвал скорую и не открывал врачам.

«Мне сейчас об этом сообщил не папа, а участковый. Я получил звонок от участкового, что папа вызвал скорую, сам лично, и к нему в квартиру не могут попасть полиция и врачи», - пояснил Алибасов-младший в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам Алибасова-младшего, это может быть связано с падением продюсера с лестницы в подъезде, которое произошло утром во вторник, 29 декабря. Других подробностей происшествия сын знаменитости сообщить не смог, поскольку сам находится в Калининграде.